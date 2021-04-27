ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

После решения СНБО на Государственной таможне отстранили еще почти 40 сотрудников

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 19:21
После решения СНБО на Государственной таможне отстранили еще почти 40 сотрудников Фото: сотрудники украинской таможни (facebook.com DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Почти 40 сотрудников Гостаможслужбы отстранили от выполнения своих должностных обязанностей после решения Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 апреля. Среди них работники Одесской, Закарпатской, Волынской и Галицкой таможен.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной таможенной службы Украины.

“В свете решения СНБО от 2 апреля от исполнения должностных обязанностей отстранены еще 39 сотрудников Гостаможни”, - говорится в сообщении.

В отношении них службой внутренней безопасности возбуждено дисциплинарное производство с приостановкой исполнения служебных обязанностей:

  • Одесская таможня - 18 сотрудников;
  • Закарпатская таможня - 12 сотрудников;
  • Волынская таможня - 4 сотрудника;
  • Галицкая таможня - 1 сотрудник.

Кроме того, распоряжение главы Гостаможслужбы приняты аналогичные меры в отношении 4 начальников таможенных служб.

Напомним, 2 апреля после заседания СНБО более 100 сотрудников Гостаможслужбы были отстранены от своих должностных обязанностей. Среди них 17 руководители таможен и таможенных постов.

Ранее сообщалось, что Украина ввела персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды.

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) наложено более 138 млн штрафов и доначислено свыше 2,7 млрд гривен таможенных платежей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество СНБО Санкции
NEWS
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
DAILY
"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента
Анастасия Извощиковаспециально для РБК-Украина "Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента