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РНБО може зібратися після засідання Радбезу ООН через російські паспорти в ОРДЛО

Новини » Суспільство    25.04.2019 - 20:13
РНБО може зібратися після засідання Радбезу ООН через російські паспорти в ОРДЛО
Фото: Сергій Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

Засідання Радбезу ООН почнеться о 22:00

Рада національної безпеки і оборони України може провести засідання після засідання Ради безпеки ООН щодо розгляду питання підписання президентом Росії указу про спрощений порядок отримання громадянства РФ жителями окупованої території Донецької та Луганської областей. Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, передає РБК-Україна з посиланням на 5 канал.

За його словами, РНБО може зібратися після засідання Радбезу ООН.

"Ми чекаємо засідання Ради безпеки ООН, яке відбудеться о 22:00 за київським часом, і вже після проведення засідання і виходячи з тієї реакції, яку світове товариство покаже на цьому засіданні, я думаю, буде проведено засідання Ради національної безпеки і оборони України ", - відповів Кривоніс на питання, чи збереться на засідання РНБО через указу Путіна про видачу паспортів у ОРДЛО.

Крім того, він назвав сам факт запровадження спрощеної процедури видачі російських паспортів на окупованій території Донбасу спробою Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.

Нагадаємо, сьогодні заплановано засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації в ОРДЛО, пов'язаної з видачею російських паспортів.

ЄС заявив, що підписання указу президентом РФ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей є посяганням на суверенітет України.

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