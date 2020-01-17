СНБО собрал рабочую группу из-за утечки персональных данных украинцев

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провел внеочередное заседание рабочей группы по реагированию на киберинциденты и противодействия кибератакам на государственные информационные ресурсы в связи с утечкой данных с Единого портала вакансий. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что во время заседания рассмотрели вопрос об уязвимости Единого портала вакансий Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, что привело к утечке части персональных данных украинских граждан.

"Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) оперативно организовал работу по выявлению уязвимости, преодоления его последствий и обеспечения устойчивой работы портала career.gov.ua и надлежащей защиты персональных данных", - сообщили в СНБО.

Также во время заседания отметили необходимость обеспечения органами госвласти надлежащей киберзащиты собственных информационных систем.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис омбудсмена заявил о вероятной утечке персональных данных граждан, которые зарегистрировались на сайте https://career.gov.ua с целью прохождения конкурса на государственную службу. Персональные данные граждан, которые были загружены на портал, находятся в свободном доступе.

Также сообщалось, что российские хакеры взломали серверы украинской газовой компании Burisma, которая фигурировала в разговоре американского и украинского президентов и стала причиной процедуры импичмента против Дональда Трампа. Взлом связывают с поиском компромата на Джо Байдена. По данному делу Национальная полиция Украины открыла дело.