РНБО зібрав робочу групу через витік персональних даних українців

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України провів позачергове засідання робочої групи з реагування на киберинциденты і протидії кібератакам на державні інформаційні ресурси в зв'язку з витоком даних з Єдиного порталу вакансій. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Повідомляється, що під час засідання розглянули питання про уразливості Єдиного порталу вакансій Національного агентства України з питань державної служби, що призвело до витоку частини персональних даних українських громадян.

"Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) оперативно організував роботу з виявлення уразливості, подолання його наслідків і забезпечення стійкої роботи порталу career.gov.ua і належного захисту персональних даних", - повідомили в РНБО.

Також під час засідання відзначили необхідність забезпечення органами держвлади належної кібернетичного захисту власних інформаційних систем.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс омбудсмена заявив про вірогідною витік персональних даних громадян, які зареєструвалися на сайті https://career.gov.ua з метою проходження конкурсу на державну службу. Персональні дані громадян, які були завантажені на портал, знаходяться у вільному доступі.

Також повідомлялося, що російські хакери зламали сервери української газової компанії Burisma, яка фігурувала в розмові американського та українського президентів і стала причиною процедури імпічменту проти Дональда Трампа. Злом пов'язують із пошуком компромату на Джо Байдена. По даній справі Національна поліція України відкрила справу.