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Офис омбудсмена заявил об еще одной масштабной утечке данных в Украине

Новости » Происшествия     16.01.2020 - 19:44
Офис омбудсмена заявил об еще одной масштабной утечке данных в Украине
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Персональные данные граждан, которые загружаются к Единому порталу вакансий государственной службы, находятся в свободном доступе

Офис омбудсмена заявил о вероятной утечке персональных данных граждан, которые зарегистрировались на сайте https://career.gov.ua с целью прохождения конкурса на государственную службу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.

Сообщается, что персональные данные граждан (копия паспорта и других от сканированных документов, которые лицо загружает к Единому порталу вакансий государственной службы) находятся в свободном доступе.

"С целью установления фактических обстоятельств по поручению Уполномоченного работниками Департамента в сфере защиты персональных данных осуществляется мониторинговый визит к Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, которое в соответствии с законодательством осуществляет администрирование Единого портала вакансий государственной службы", - говорится в сообщении.

Отметим, по результатам мониторингового визита будут осуществлены соответствующие меры реагирования.

Напомним, в веб-браузере Google Chrome 79, то есть последней версии, обнаружили уязвимость, а именно утечки паролей пользователей.

Как сообщало РБК-Украина, британская исследовательская компания Comparitech обнаружила в свободном доступе базу данных свыше 267 миллионов пользователей социальной сети Facebook.

Cambridge Analytica работала с политической партией в Украине в 2017 году В Google Chrome обнаружили утечку паролей пользователей
Новости Украины утечка данных
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