Раде рекомендуют продлить запрет на российские соцсети

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предлагается рекомендовать СНБО продлить запрет

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде Украины принять проект постановления №3319 "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым предлагается продление запрета на российские соцсети. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, соответствующий проект постановления рекомендуется включить в повестку дня.

"Принято решение рекомендовать Верховной раде включить проект постановления в повестку дня третьей сессии ВРУ девятого созыва и принять его за основу и в целом", - указано в сообщении.

Напомним, в апреле в парламенте зарегистрировали проект постановления №3319.

Так, решением Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (с последующими изменениями) было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 №133/2017, интернет-провайдерам было запрещено оказывать услуги по доступу пользователей интернета на территории Украины к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Как писало РБК-Украина, в конце февраля Служба безопасности Украины в ответ на запрос РБК-Украина сообщала, что анализ информационной составляющей эффективности запрета российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" свидетельствует о положительных результатах примененных ограничительных мер.

Отметим, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины планировало инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.