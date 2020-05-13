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РНБО може зняти необхідність позачергового засідання Ради, - нардеп

Новини » Політика     13.05.2020 - 17:32
РНБО може зняти необхідність позачергового засідання Ради, - нардеп
Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

Для цього достатньо рішення РНБО про продовження заборони російських соцмереж

Якщо заборону російських соцмереж продовжить Рада національної безпеки і оборони (РНБО), у скликанні позачергового засідання Верховної Ради відпаде необхідність. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, СБУ звернулася до РНБО з проханням продовжити блокування російських соціальних мереж.

"Відповідно, це буде розглянуто на засіданні РНБО. Якщо буде рішення РНБО про продовження російських соцмереж, згідно з указом президента ... Якщо завтра буде указ, то приймати цю постанову (Ради, - ред.) вже не буде сенсу", - зазначила Кравчук.

Вона також пояснила, що у позачерговому засіданні вже не буде потреби.

"Давайте дочекаємося рішення. Якщо воно буде, сама потреба просто зникне. Ми до речі, неодноразово заявляли, що підтримаємо і готові, але є нормальний механізм", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді зібрали необхідну кількість підписів для проведення ще одного позачергового засідання парламенту. Очікується, що на це засідання можуть винести постанову про продовження заборони російських соціальних мереж.

Заборона поширюється, зокрема, на Mail.ru, "ВКонтакте" і "Одноклассники".

Теги Новини України РНБОВерховна Радавнеочередное заседание
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