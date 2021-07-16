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СНБО сегодня ввел санкции против более 60 лиц, - ОП

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 16 июля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины ввели санкции против 15 физических и 53 юридических лиц. Добавить их в санкционный список предложили Кабинет министров и Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Также на заседании СНБО в пятницу рассматривался вопрос применения персональных специальных экономических и ограничительных санкций по предложениям Кабинета министров Украины и СБУ. Так, были применены санкции к 15 физических и 53 юридических лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, СНБО ввел санкции против учреждения из РФ за создание фейкового сайта президента Украины.

Кроме того, СНБО ввел санкции против девяти человек из списка Министерства финансов США.

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