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СНБО ввел санкции против учреждения из РФ за фейковый сайт президента

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Украина, Пятница 16 июля 2021 20:11
СНБО ввел санкции против учреждения из РФ за фейковый сайт президента Фото: СНБО ввел санкции за фейковый сайт президента (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании ввел санкции против учреждения из Российской Федерации. Санкции были наложены за создание фейкового сайта президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Сегодня было принято решение относительно того учреждения, которое находится на территории Российской Федерации, которое создало дубляж сайта президента Украины. Мы сегодня на заседании Совета безопасности и обороны на него наложили санкции", - сказал он.

Напомним, недавно Госспецсвязи обнаружила фейковый сайт президента Украины, который администрировался из России, и заблокировала его.

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сайт СНБО Санкции Российская Федерация
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