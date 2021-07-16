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РНБО сьогодні ввела санкції проти понад 60 осіб, - ОП

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 16 липня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України ввели санкції проти 15 фізичних і 53 юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Також на засіданні РНБО в п'ятницю розглядалося питання застосування персональних спеціальних економічних і обмежувальних санкцій за пропозиціями Кабінету Міністрів України та СБУ. Так, були застосовані санкції до 15 фізичних і 53 юридичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти установи з РФ за створення фейкового сайту президента Україна.

Крім того, РНБО ввела санкції проти дев'яти осіб зі списку Міністерства фінансів США.

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РНБОСанкції