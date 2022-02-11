UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СНБО сегодня рассмотрит санкции против телеканала "НАШ", - источник

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны в Харькове. На заседании рассмотрят санкции против телеканала "НАШ".

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Собеседник издания уточнил, что лично против Евгения Мураева ограничения на данный момент не готовятся.

В январе источники издания сообщали, что СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на этом телеканале и готовит представление в Совет национальной безопасности и обороны.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о готовности рассмотреть санкции против телеканала "НАШ".

Напомним, Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Ситуация с безопасность будет главной темой заседания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСНБО