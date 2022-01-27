Канал Мураева может попасть под санкции. СБУ готовит документы для СНБО

В санкционный список может попасть телеканал бывшего народного депутата Евгения Мураева. Сам политик в контактах с российскими спецслужбами замечен пока не был.

Об этом сообщают источники РБК-Украина .

СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на телеканале "НАШ" и готовит представление в Совет национальной безопасности и обороны, сообщают источники.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о готовности рассмотрения санкций против телеканала "НАШ".

В то же время, по словам собеседника РБК-Украина в силовых структурах, персонально по Мураеву контакты с российскими спецслужбами пока не установлены.