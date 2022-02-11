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РНБО сьогодні розгляне санкції проти телеканалу "НАШ", - джерело

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони в Харкові. На засіданні розглянуть санкції проти телеканалу "НАШ".

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Співрозмовник видання уточнив, що особисто проти Євгена Мураєва обмеження на даний момент не готуються.

У січні джерела видання повідомляли, що СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на цьому телеканалі і готує подання до Ради національної безпеки й оборони.

Hаніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про готовність розгляду санкції проти телеканалу "НАШ".

Нагадаємо, Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Ситуація із безпекою буде головною темою засідання.

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Володимир ЗеленськийРНБО