РНБО сьогодні розгляне санкції проти телеканалу "НАШ", - джерело

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони в Харкові. На засіданні розглянуть санкції проти телеканалу "НАШ".

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Співрозмовник видання уточнив, що особисто проти Євгена Мураєва обмеження на даний момент не готуються.

У січні джерела видання повідомляли, що СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на цьому телеканалі і готує подання до Ради національної безпеки й оборони.

Hаніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про готовність розгляду санкції проти телеканалу "НАШ".