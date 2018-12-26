РНБО збирається на засідання щодо воєнного стану

Фото: засідання РНБО (president.gov.ua)

За даними джерел, воєнний стан не мають наміру продовжувати

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) сьогодні проведе засідання, на якому розгляне питання продовження воєнного стану. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Адміністрації президента.

За словами джерела, засідання РНБО орієнтовно розпочнеться о 14:00. Рада нацбезпеки і оборони заслухає доповідь військових про поточну ситуацію.

"На сьогодні є наміри не продовжувати військовий стан. Але, наскільки нам відомо, ситуація складається не дуже втішна. Все буде залежати від того, що скажуть військові", - повідомило джерело.

Відзначимо, сьогодні закінчується термін воєнного стану, оголошеного у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко назвав попередні підсумки воєнного стану. За його словами, Україні вдалося наростити повітряні сили на російському напрямку.

Раніше також стало відомо, що з початку дії воєнного стану до України не пропустили більше 1,5 тис. росіян.



