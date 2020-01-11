Катастрофа самолета в Иране: в ОП сообщили о завершении политической части расследования

Фото: катастрофа украинского самолета Boeing 737 в Иране (www.president.gov.ua)

Украинцы знали все почти сразу после катастрофы

Оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с самого начала получал всю необходимую информацию о катастрофе украинского самолета Boeing 737 в Иране. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram-канале.

Как отмечается в сообщении, оперативный штаб был создан по поручению президента Владимира Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета МАУ.

Украинским специалистам в Иране было предоставлено все видео-, фото - и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране, говорится в сообщении.

"На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование пройдет объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - подчеркнули в Офисе президента.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Поздно вечером 8 января в Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.

Отметим, генштаб вооруженных сил Ирана 11 января заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".