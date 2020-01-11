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Катастрофа літака в Ірані: в ОП повідомили про завершення політичної частини розслідування

Новини » Політика     11.01.2020 - 12:24
Катастрофа літака в Ірані: в ОП повідомили про завершення політичної частини розслідування
Фото: катастрофа українського літака Boeing 737 в Ірані (www.president.gov.ua)

Українці знали все майже одразу після катастрофи

Оперативний штаб при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України від початку отримував усю необхідну інформацію про катастрофу українського літака Boeing 737 в Ірані. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента в Telegram-каналі.

Як зазначається в повідомленні, оперативний штаб був створений за дорученням президента Володимира Зеленського для розслідування авіакатастрофи літака МАУ.

Українським фахівцям в Ірані було надано всі відео-, фото- та інші матеріали для аналізу процесів, які відбувалися та відбуваються в Тегерані, йдеться в повідомленні.

"На підставі зібраної інформації завдяки роботі нашої експертної групи ми мали достатньо даних, щоб розуміти, що розслідування відбудеться об’єктивно та в стислі терміни. Політична частина роботи завершена. Наші фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури", - наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.

Пізно увечері 8 січня в Іран вилетів український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи.

Відзначимо, генштаб збройних сил Ірану 11 січня заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".

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