В СНБО развенчали фейки роспропаганды о перепродаже западного оружия

Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что Украина якобы перепродает полученное от Запада оружие арабским странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Пропагандисты распространяют это фейковое заявление по территории России, а также по каналам коллаборантов в Украине. Подобные заявления распространяются для дискредитации ВСУ и срыва поставок оружия в Украину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские пропагандистские СМИ не предоставляют фото- или видеоматериалы, которые бы подтверждали эту информацию.

"Количество фейковых заявлений рашистов увеличивается вместе с количеством оружия и тяжелой техники, поступающей в Украину от стран-партнеров", - добавляют в ЦПД.