В СНБО развенчали фейки роспропаганды о перепродаже западного оружия
Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что Украина якобы перепродает полученное от Запада оружие арабским странам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Пропагандисты распространяют это фейковое заявление по территории России, а также по каналам коллаборантов в Украине. Подобные заявления распространяются для дискредитации ВСУ и срыва поставок оружия в Украину", - сказано в сообщении.
Отмечается, что российские пропагандистские СМИ не предоставляют фото- или видеоматериалы, которые бы подтверждали эту информацию.
"Количество фейковых заявлений рашистов увеличивается вместе с количеством оружия и тяжелой техники, поступающей в Украину от стран-партнеров", - добавляют в ЦПД.
Напомним, ранее в СНБО предупреждали, что в Украине до сих пор функционируют Telegram-каналы, которые занимаются информационным террором.
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