ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В СНБО развенчали фейки роспропаганды о перепродаже западного оружия

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 18:36
В СНБО развенчали фейки роспропаганды о перепродаже западного оружия Фото: в СНБО развенчали фейки роспропаганды о перепродаже западного оружия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что Украина якобы перепродает полученное от Запада оружие арабским странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Пропагандисты распространяют это фейковое заявление по территории России, а также по каналам коллаборантов в Украине. Подобные заявления распространяются для дискредитации ВСУ и срыва поставок оружия в Украину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские пропагандистские СМИ не предоставляют фото- или видеоматериалы, которые бы подтверждали эту информацию.

"Количество фейковых заявлений рашистов увеличивается вместе с количеством оружия и тяжелой техники, поступающей в Украину от стран-партнеров", - добавляют в ЦПД.

Напомним, ранее в СНБО предупреждали, что в Украине до сих пор функционируют Telegram-каналы, которые занимаются информационным террором.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО фейки Помощь Украине Оружие в Украине Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться