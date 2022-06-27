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У РНБО розвінчали фейки роспропаганди про перепродаж західної зброї

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Понеділок 27 червня 2022 18:36
У РНБО розвінчали фейки роспропаганди про перепродаж західної зброї Фото: у РНБО розвінчали фейки роспропаганди про перепродаж західної зброї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти розповсюджують фейки про те, що Україна нібито перепродає отриману від Заходу зброю арабським країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Пропагандисти поширюють цю фейкову заяву територією Росії, а також каналами колаборантів в Україні. Подібні заяви поширюються для дискредитації ЗСУ та зриву постачання зброї в Україну", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що російські пропагандистські ЗМІ не надають фото- або відеоматеріали, які б підтверджували цю інформацію.

"Кількість фейкових заяв рашистів збільшується разом з кількістю зброї та важкої техніки, що надходить в Україну від країн-партнерів", - додають у ЦПД.

Нагадаємо, раніше у РНБО попереджали, що в Україні досі функціонують Telegram-канали, які займаються інформаційним терором.

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