У РНБО розвінчали фейки роспропаганди про перепродаж західної зброї

Російські пропагандисти розповсюджують фейки про те, що Україна нібито перепродає отриману від Заходу зброю арабським країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Пропагандисти поширюють цю фейкову заяву територією Росії, а також каналами колаборантів в Україні. Подібні заяви поширюються для дискредитації ЗСУ та зриву постачання зброї в Україну", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що російські пропагандистські ЗМІ не надають фото- або відеоматеріали, які б підтверджували цю інформацію.

"Кількість фейкових заяв рашистів збільшується разом з кількістю зброї та важкої техніки, що надходить в Україну від країн-партнерів", - додають у ЦПД.