У РНБО розвінчали фейки роспропаганди про перепродаж західної зброї
Російські пропагандисти розповсюджують фейки про те, що Україна нібито перепродає отриману від Заходу зброю арабським країнам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
"Пропагандисти поширюють цю фейкову заяву територією Росії, а також каналами колаборантів в Україні. Подібні заяви поширюються для дискредитації ЗСУ та зриву постачання зброї в Україну", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що російські пропагандистські ЗМІ не надають фото- або відеоматеріали, які б підтверджували цю інформацію.
"Кількість фейкових заяв рашистів збільшується разом з кількістю зброї та важкої техніки, що надходить в Україну від країн-партнерів", - додають у ЦПД.
Нагадаємо, раніше у РНБО попереджали, що в Україні досі функціонують Telegram-канали, які займаються інформаційним терором.
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