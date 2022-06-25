В СНБО назвали опасные пророссийские Telegram-каналы: список

В Украине до сих пор функционируют Telegram-каналы, которые занимаются информационным террором. Они опасны для общества, поскольку распространяют фейки и пропаганду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО .

Отмечается, что большинство данных ресурсов изменили риторику на проукраинскую, но часть из них до сих пор открыто поддерживает Россию.

"Ни в коем случае не доверяйте данным каналам, поскольку они распространяют дезинформацию, фейки и манипуляции", - говорится в сообщении.

К таким опасным Telegram-каналам относятся:

Легитимный;

Легитимный Live;

Резидент;

Картель;

Сплетница;

Черный Квартал;

Херсон live;

Бунтарь;

Скептик;

цибуля UA;

Криоген;

MediaKiller;

ЗеРада;

Шептун UA;

Наблюдатель;

Ольга Шарий;

Женщина с косой;

Анатолий Шарий.

Кроме того, за последнее время появились и новые пророссийские ресурсы, в частности "Украинский формат", "Украина. Спецоперация. Мониторинг", "Медведь", "Open Ukraine", "ХтоШо" и "Украина новости".

Украинцев призвали доверять только официальным ресурсам и сообщать в Центр противодействия дезинформации о новых враждебных каналах.