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В СНБО назвали опасные пророссийские Telegram-каналы: список

Новина українською →
Украина, Суббота 25 июня 2022 18:34
В СНБО назвали опасные пророссийские Telegram-каналы: список Фото: украинцев предупредили о враждебных Telegram-каналах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине до сих пор функционируют Telegram-каналы, которые занимаются информационным террором. Они опасны для общества, поскольку распространяют фейки и пропаганду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что большинство данных ресурсов изменили риторику на проукраинскую, но часть из них до сих пор открыто поддерживает Россию.

"Ни в коем случае не доверяйте данным каналам, поскольку они распространяют дезинформацию, фейки и манипуляции", - говорится в сообщении.

К таким опасным Telegram-каналам относятся:

  • Легитимный;
  • Легитимный Live;
  • Резидент;
  • Картель;
  • Сплетница;
  • Черный Квартал;
  • Херсон live;
  • Бунтарь;
  • Скептик;
  • цибуля UA;
  • Криоген;
  • MediaKiller;
  • ЗеРада;
  • Шептун UA;
  • Наблюдатель;
  • Ольга Шарий;
  • Женщина с косой;
  • Анатолий Шарий.

Кроме того, за последнее время появились и новые пророссийские ресурсы, в частности "Украинский формат", "Украина. Спецоперация. Мониторинг", "Медведь", "Open Ukraine", "ХтоШо" и "Украина новости".

Украинцев призвали доверять только официальным ресурсам и сообщать в Центр противодействия дезинформации о новых враждебных каналах.

Напомним, Россия начала распространять очередную порцию фейков об использовании беспилотников "Байрактар".

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