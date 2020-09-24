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В СНБО разрабатывают Стратегию кибербезопасности Украины

Автор: Игорь Литвиненко

В Национальном координационном центре кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины. Стратегия должна усилить киберзащиту страны.

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Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Стратегия будет разрабатываться с учетом международного опыта.

"Стратегия будет определять приоритеты национальных интересов Украины в сфере кибербезопасности, а также основные подходы и направления к формированию вопросам киберзащиты. Уверен, это существенно усилит оборону составляющую киберпространства страны", - сказал Данилов.

Напомним, 14 сентября президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности, которая должна определить основные направления политики страны в этой сфере. Документ основан на трех принципах: сдерживание, устойчивость и взаимодействие.

Также сообщалось, что Стратегию военной безопасности начали разрабатывать в Министерстве обороны. Она будет направлена на присоединение к плану действий относительно членства в НАТО.

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