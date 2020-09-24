В РНБО розробляють Стратегію кібербезпеки України

У Національному координаційному центрі кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) почали розробку Стратегії кібербезпеки України. Стратегія повинна посилити кіберзахист країни.

Про це повідомили у прес-службі РНБО.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Стратегія буде розроблятися з урахуванням міжнародного досвіду.

"Стратегія визначатиме пріоритети національних інтересів України у сфері кібербезпеки, а також основні підходи і напрямки до формування питань кіберзахисту. Упевнений, це суттєво підсилить оборону складову кіберпростору країни", - сказав Данілов.

Нагадаємо, 14 вересня президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки, яка має визначити основні напрямки політики країни в цій сфері. Документ базується на трьох принципах: стримування, стійкість і взаємодія.

Також повідомлялося, що Стратегію воєнної безпеки почали розробляти в Міністерстві оборони. Вона буде спрямована на приєднання до плану дій щодо членства в НАТО.