ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Минобороны разрабатывает Стратегию военной безопасности

Киев, Пятница 18 сентября 2020 13:56
Минобороны разрабатывает Стратегию военной безопасности
Фото: Андрей Таран (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство обороны Украины ведет работу над Стратегией военной безопасности. Она направлена на присоединение к плану действий относительно членства в НАТО.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает прес-служба ведомства.

Он также отметил, что Минобороны приняло активное участие в разработке Стратегии национальной безопасности Украины.

"Поставленная цель - полноправное членство в Альянсе. С этого мы и исходим, организуя свою работу над проектом Стратегии военной безопасности", - заявил Таран.

Для разработки стретегии создана рабочая группа во главе с первым замминистра обороны Иваном Руснаком. В ее состав, кроме специалистов Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Украины, приглашены представители Офиса президента, аппарата СНБО, секретариата Кабмина, Национального института стратегических исследований, составляющих сил обороны, а также Совета по содействию имплементации реформ Минобороны и Общественного совета при Минобороны.

Напомним, Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что если Украине не удастся договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе, то Киеву придется прибегнуть к другим решениям.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Министерство обороны РФстратегия
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь