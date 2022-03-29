В РНБО викрили чергові фейки та маніпуляції російських окупантів

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України викрив чергові фейки і маніпуляції російських окупантів. Противник зробив їх 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру.

"Співробітники ЦПД при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій і дезінформаційних "вкидань", які ворог зробив протягом 28 березня", - йдеться в повідомленні.

Так, міністр реінтеграції тимчасово окупованих Ірина Верещук заявила про те, що 28 березня в цілях безпеки гуманітарні коридори відкриватися не будуть. У відповідь на це Міноборони Росії випустило фейк, в якому заявило, що нібито "українська сторона вела вогонь зі стрілецької зброї і мінометів на Сумському і Запорізькому напрямках, перешкоджаючи евакуації мирного населення".

Ще один фейк російське Міноборони випустило про "українських націоналістів на бандеромобілях". Окупанти заявили, що вони нібито "обстріляли з мінометів черги біля магазинів і банкоматів, убивши трьох осіб".

У свою чергу мін'юст Росії включив до реєстру ЗМІ-іноземних агентів Deutsche Welle, одне з найнадійніших джерел інформації в світі. У ЦПД підкреслили, що це маніпуляція з боку країни-загарбниці.