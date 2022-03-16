В СНБО рассказали, кто может вывезти ребенка за границу во время войны
Россия напала на Украину 24 февраля. Во время войны важно знать, что вывезти ребенка из страны могут родители и родные. Также за границу несовершеннолетнего могут отправить с уполномоченными лицами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В частности, ребенка может сопровождать один из родителей, бабушка, дед, совершеннолетние брат или сестра, мачеха, отчим или другое лицо, уполномоченное одним из родителей.
Также должны быть документы, подтверждающие семейные связи сопровождающего лица с ребенком: свидетельство о рождении, о браке и тому подобное.
Кроме того, нотариально удостоверенное согласие одного из родителей на выезд ребенка за границу необходимо в случае выезда ребенка в сопровождении лица, которое не является одним из его родителей.
Отмечается, что заверить справку можно в органах опеки и попечительства органов местного самоуправления.
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