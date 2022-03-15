ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине с начала войны повреждено более 400 учебных заведений

Новина українською →
Украина, Вторник 15 марта 2022 12:33
В Украине с начала войны повреждено более 400 учебных заведений Фото: в Украине повреждено 400 учебных заведений (t.me/u_now)
Автор: Наталья Юрченко

В результате российского вторжения в Украину было повреждено более 400 учебных заведений. Из них 59 - уничтожено полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что больше всего поврежденных школ и детсадов в Донецкой области - 119 заведений, в Харьковской - 50, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21, Киеве - 24.

Кроме того, за 19 дней войны обстреляно 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

Также в ОГПУ отметили, что в результате российской агрессии погибли 97 детей, еще 100 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, николаевской и Житомирской областях.

Напомним, что Украина изменила правила выезда за границу для людей с инвалидностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
20-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угрозы или пропаганда. Применит ли Россия оружие массового поражения