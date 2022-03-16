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У РНБО розповіли, хто може вивезти дитину за кордон під час війни

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Україна, Середа 16 березня 2022 20:08
У РНБО розповіли, хто може вивезти дитину за кордон під час війни Хто може перевезти дитину через кордон (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Під час війни важливо знати, що вивезти дитину з країни можуть батьки та рідні. Також за кордон неповнолітнього можуть відправити з уповноваженими особами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зокрема, дитину може супроводжувати один із батьків, бабуся, дід, повнолітні брат або сестра, мачуха, вітчим чи інша особа, уповноважена одним з батьків.

Також мають бути документи, що підтверджують сімейні зв'язки супроводжуючої особи з дитиною: свідоцтво про народження, про шлюб тощо.

Окрім того, нотаріально посвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон потрібна у разі виїзду дитини в супроводі особи, яка не є одним із її батьків.

Зазначається, що завірити довідку можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з початку війни пошкоджено понад 400 закладів освіти.

Також ми писали, що кількість дітей-біженців з України перевищила 1 мільйон.

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