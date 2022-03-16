У РНБО розповіли, хто може вивезти дитину за кордон під час війни
Росія напала на Україну 24 лютого. Під час війни важливо знати, що вивезти дитину з країни можуть батьки та рідні. Також за кордон неповнолітнього можуть відправити з уповноваженими особами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Зокрема, дитину може супроводжувати один із батьків, бабуся, дід, повнолітні брат або сестра, мачуха, вітчим чи інша особа, уповноважена одним з батьків.
Також мають бути документи, що підтверджують сімейні зв'язки супроводжуючої особи з дитиною: свідоцтво про народження, про шлюб тощо.
Окрім того, нотаріально посвідчена згода одного з батьків на виїзд дитини за кордон потрібна у разі виїзду дитини в супроводі особи, яка не є одним із її батьків.
Зазначається, що завірити довідку можна в органах опіки та піклування органів місцевого самоврядування.
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