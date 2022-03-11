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Число детей-беженцев из Украины превысило 1 миллион, - ЮНИСЕФ

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Женева, Пятница 11 марта 2022 02:30
Число детей-беженцев из Украины превысило 1 миллион, - ЮНИСЕФ Фото: число детей-беженцев из Украины превысило 1 млн (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Количество детей-беженцев, спасающихся с родителями от российского вторжения в Украину, превысило 1 млн. Большинство семей выехали в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЮНИСЕФ.

"Количество детей, бегущих от войны, ошеломляет, что свидетельствует о том, насколько отчаянной стала ситуация для детей и семей в Украине", - сказал региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

По его словам, организация в сотрудничестве с партнерами будет доставлять медикаменты в 22 больницы в 5 регионах, пострадавших от войны. На этом этапе планируется помочь 20 тысячам детей и матерям.

На данный момент в Украину прибыло 6 грузовиков, которые доставили почти 70 тонн грузов. Они включают средства индивидуальной защиты и медицинские, хирургические и акушерские наборы.

В ближайшее время ЮНИСЕФ планирует доставить в Украину еще три грузовика с предметами первой необходимости, такими как средства для развития детей младшего возраста, наборы для отдыха и гигиены. Эти поставки уже прибыли в Польшу.

Дополнительные поставки находятся в пути из Копенгагена и Турции и должны прибыть в Украину в ближайшие дни.

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