В СНБО рассказали, как смотреть украинское ТВ на оккупированных территориях

Украинцы на временно оккупированных территориях, подключенных к российским сетям, могут использовать VPN-сервисы для того, чтобы читать украинские сайты и смотреть украинское ТВ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации.

"При подключении к VPN создается защищенный канал между устройством пользователя и VPN-сервером, поэтому ваш интернет-провайдер не узнает ваше местонахождение и веб-ресурсы, которые вы посетили", - говорится в сообщении.

В СНБО добавляют, следует иметь в виду, что не все VPN-сервисы полностью защищают ваш интернет-трафик. Поэтому в случае, если пользуетесь бесплатным VPN:

проверьте репутацию сервиса в поисковике - не было ли фактов утечки или продажи данных пользователя;

не используйте российские и белорусские VPN-сервисы.

Список VPN-сервисов, рекомендуемых специалистами: