В СНБО рассказали, как смотреть украинское ТВ на оккупированных территориях
Украинцы на временно оккупированных территориях, подключенных к российским сетям, могут использовать VPN-сервисы для того, чтобы читать украинские сайты и смотреть украинское ТВ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации.
"При подключении к VPN создается защищенный канал между устройством пользователя и VPN-сервером, поэтому ваш интернет-провайдер не узнает ваше местонахождение и веб-ресурсы, которые вы посетили", - говорится в сообщении.
В СНБО добавляют, следует иметь в виду, что не все VPN-сервисы полностью защищают ваш интернет-трафик. Поэтому в случае, если пользуетесь бесплатным VPN:
проверьте репутацию сервиса в поисковике - не было ли фактов утечки или продажи данных пользователя;
не используйте российские и белорусские VPN-сервисы.
Список VPN-сервисов, рекомендуемых специалистами:
- ExpressVPN
- Surfshark
- PrivateInternetAccess
- CyberGhostVPN
- NordVPN
- ProtonVPN
Как сообщалось, российские оккупанты в захваченном Мариуполе (Донецкая область) объявили о запуске нового местного телеканала.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.