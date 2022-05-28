Оккупанты в Мариуполе запускают телеканал для роспропаганды
Российские оккупанты в захваченном Мариуполе (Донецкая область) объявили о запуске нового местного телеканала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.
"Оккупанты анонсировали запуск нового мариупольского телеканала. С названием "Новый Мариуполь", - отметил он.
По его словам, в оккупированном городе нет ни электричества, ни устойчивой связи, поэтому россияне запустили пропаганду на передвижных экранах.
"Потому что шанс увидеть телевидение без электричества в Мариуполе примерно столько, сколько и у колонизации Марса", - добавил советник.
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе российская пропаганда льется с больших экранов по всему городу.
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