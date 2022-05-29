У РНБО розповіли, як дивитися українське ТБ на окупованих територіях

Українці на тимчасово окупованих територіях, які під’єднані до російських мереж, можуть використовувати VPN-сервіси для того, щоб читати українські сайти та дивитись українське ТБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації.

"При підключенні до VPN створюється захищений канал між пристроєм користувача і VPN-сервером, тому ваш інтернет-провайдер не дізнається ваше місце перебування та вебресурси, які ви відвідали", - йдеться в повідомленні.

В РНБО додають, треба мати на увазі, що не всі VPN-сервіси повністю захищають ваш інтернет-трафік. Тому в разі, якщо користуєтесь безкоштовним VPN:

перевірте репутацію сервісу у пошуковику - чи не було фактів витоку або продажу даних користувача;

не використовуйте російські та білоруські VPN-сервіси.

Список VPN-сервісів, що рекомендують фахівці: