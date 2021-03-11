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СНБО продлил санкции против двух российских банков

Автор: Александр Белоус

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил на три года санкции против двух российских банков. Срок санкций истекал в марте.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, подпавших под санкции еще с 2019 года. 19 марта у них заканчиваются сроки. Двум этим российским банкам продлен срок еще на три года", - сказал он.

Напомним, по данным НБУ, два дочерних банков российских государственных банков - "Проминвестбанк" и "Сбербанк" - не оказывают существенного влияния на финансовый рынок в Украине.

Российский Сбербанк пытается продать свой дочерний банк в Украине. Однако Национальный банк Украины не дает согласия на продажу, поскольку процедура происходит с нарушением законодательства.

Напомним, в декабре 2018 рок НБУ принял решение наложить штраф на АО "Сбербанк" в размере 94,7 млн грн за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму свыше 3 млрд грн.

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