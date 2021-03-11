РНБО продовжила санкції проти двох російських банків

"На сьогоднішній день у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року. 19 березня у них закінчуються термін. Двом цим російським банкам продовжено термін ще на три роки", - сказав він.

Нагадаємо, за даними НБУ, два дочірніх банків російських державних банків - "Промінвестбанк" і "Сбербанк" - не роблять істотного впливу на фінансовий ринок в Україні.

Російський Сбербанк намагається продати свій дочірній банк в Україні. Однак Національний банк України не дає згоди на продаж, оскільки процедура відбувається з порушенням законодавства.

Нагадаємо, в грудні 2018 рок НБУ прийняв рішення накласти штраф на АТ "Сбербанк" в розмірі 94,7 млн грн за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн.