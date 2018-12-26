РНБО продовжила обмеження на в'їзд в Україну чоловіків-громадян РФ

Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

З початку введення воєнного стану не допущений в'їзд на територію України 1 тис. 616 громадян РФ

Рішенням Ради національної безпеки і оборони продовжено дію обмежувальних заходів Державної прикордонної служби щодо в'їзду в Україну чоловіків - громадян Росії. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Він зазначив, що зважаючи на складну ситуацію щодо безпеки, всі органи системи МВС продовжують працювати у посиленому варіанті несення служби.

"В тому числі, рішенням РНБО продовжено дію обмежувальних заходів Держприкордонслужби щодо в'їзду в Україну чоловіків-громадян Росії", - зазначив Яровий.

Він також повідомив, що "з початку введення воєнного стану не допущений в'їзд на територію України 1616 громадян РФ, у тому числі в областях, де введено воєнний стан - 866. Російська сторона повернула 351 громадянина України".

Раніше РБК-Україна писало, що незважаючи на припинення дії воєнного стану, правоохоронні органи будуть працювати в посиленому режимі.

Нагадаємо, начальник Генштабу Віктор Муженка заявив, що в разі агресії Російської Федерації Генеральний штаб здатний у короткий строк суттєво збільшити чисельний склад бойових підрозділів.

У свою чергу, заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що в Україні слід продовжити воэнний стан, оскільки загроза з боку РФ не зменшилася.