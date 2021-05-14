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СНБО принял санкции против криминальных авторитетов и воров в законе, - Зеленский

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами. Соответствующее решение сегодня приняли на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

К иностранцам, которые попали в санкционный список СНБО, по словам Зеленского, будут применены следующие ограничения:

  • блокировка активов;
  • запрет въезда;
  • невозможность приобретения гражданства;
  • принудительное выдворение.

Также эти же санкции были наложены на 557 так называемых воров в законе. Как отметил глава государства, часть этих людей сейчас находятся за пределами Украины.

"Одним словом, тем, кто не в Украине, - нечего бояться, а тем, кто в Украине, - нечего приезжать. Мы гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев. Это криминальные авторитеты. Мы не говорим вам до свидания, мы говорим - прощайте", - сказал он.

Напомним, вчера стало известно, что из Украины выдворили криминального авторитета. Он отбывал наказание в одной из украинских колоний, но вчера его выдворили в Россию.

Кроме того, в конце апреля полиция объявила в Одесской области чистку от криминалитета.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОСанкции