РНБО ухвалила санкції проти кримінальних авторитетів та злодіїв в законі, - Зеленський

До іноземців, які потрапили до санкційного списку РНБО, за словами Зеленського, будуть застосовані наступні обмеження:

блокування активів;

заборона в’їзду;

неможливість набуття громадянства;

примусове видворення.

Також ці ж самі санкції було накладено на 557 так званих злочинців в законі. Як зазначив глава держави, частина цих людей наразі перебувають за межами України.

"Одним словом, тим, хто не в Україні, - немає чого боятися, а тим, хто в Україні, - немає чого приїжджати. Ми гостинна країна, але не для 111 іноземців. Це кримінальні авторитети. Ми не кажемо вам до побачення, ми кажемо - прощавайте", - сказав він.