ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из Украины в Россию выдворили очередного криминального авторитета

Новина українською →
Киев, Четверг 13 мая 2021 17:31
Из Украины в Россию выдворили очередного криминального авторитета Фото: выдворение криминального авторитета из Украины (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Из Украины в Россию выдворили еще одного криминального авторитета. Он отбывал наказание в одной из украинских колоний и получал поддержку от российских “воров в законе”.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что выдворенный криминальный авторитет - неоднократно судимый мужчина. Он отбывал наказание в местах лишения свободы на территории Украины и имея поддержку со стороны российских воров в законе, получил статус так называемого "смотрящего" по колонии. После выхода на свободу поддерживал связи с представителями криминального мира.

Сегодня, 13 мая, сотрудники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно с представителями региональной полиции и государственной миграционной службы выдворили в Россию криминального авторитета. Ему запрещен въезд на территорию Украины на три года.

Из Украины в Россию выдворили очередного криминального авторитета

Фото: выдворение криминального авторитета из Украины (npu.gov.ua)

Напомним, в конце марта в Одессе правоохранители задержали криминального авторитета из Закавказья. Он представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации.

Отметим, ранее в Киеве разоблачили троих сотрудников Национальной полиции. Они подозреваются в похищении человека с требованием выкупа.

РБК-Украина ранее писало, что в Житомирской области раскрыли деятельность группировки, занимавшейся ввозом в Украину нелегальных мигрантов. Люди приезжали из одной из стран Западной Азии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Российская Федерация депортация криминал
NEWS
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным