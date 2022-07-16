В СНБО предупредили о мошенниках, которые используют фейковое видео Зеленского
В СНБО предупредили о новой схеме мошенников, которые используют фейкове видео президента Украины Владимира Зеленского для завладения персональными данными украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Видео было опубликовано на фейковой Facebook-странице "Украина 24", которая имела идентичные визуальные признаки с официальной страницей.
На фейковом обращении президента, он якобы просит украинцев оставить персональные данные и номера банковских карт, поскольку "это необходимо для гарантированного получения выплаты в размере 8 000 рублей каждому гражданину, кто провел регистрацию".
"Подобные сообщения и видеоматериалы являются элементами мошеннических схем, направленных на завладение персональными данными и средствами доверчивых граждан", - пишут в СНБО.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Генштабе отреагировали на фейк о том, что "Херсон сдали" историей командира танковой роты Дмитрия Дозорчего.
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