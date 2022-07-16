В РНБО попередили про шахраїв, які використовують фейкове відео Зеленського

В РНБО попередили про нову схему шахраїв, які використовують фейкове відео президента України Володимира Зеленського для заволодіння персональними даними українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Відео було опубліковано на фейковій Facebook-сторінці "Україна 24", яка мала ідентичні візуальні ознаки з офіційною сторінкою.

На фейковому зверненні президента, він нібито просить українців залишити персональні дані та номери банківських карт, оскільки "це необхідно для гарантованого отримання виплати у розмірі 8 000 грн кожному громадянинові, хто провів реєстрацію".

"Подібні повідомлення та відеоматеріали є елементами шахрайських схем, спрямованих на заволодіння персональними даними та коштами довірливих громадян", - пишуть в РНБО.