В СНБО представят отчет об аудите государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Отчет готовится по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

"Там есть определенное движение, некоторые люди начинают двигать процесс, паковать чемоданы. Я могу сказать, что президент настаивает, чтобы на ближайших заседаниях СНБО был отчет по этому вопросу. У нас есть четкое понимание, что за любое решение, которое принимается на СНБО, обязательно через определенный промежуток времени должны отчитаться", - заявил он.

Также Данилов обещает, что вскоре в СНБО отчитаются по вопросам, касающихся "воров в законе" и контрабандистов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине в скором времени появится концепция предоставления в аренду государственных дач чиновникам. Он считает несправедливым, что там живут бывшие чиновники.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 28 мая эксперты и гости студии - Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, эксперт в области авиации Вадим Лукашевич и другие - рассказывают, можно ли считать действия белорусских властей актом международного терроризма и чем теперь Лукашенко угрожает Украине. Кроме того, пассажир самолета Ryanair который принудительно посадили в Минске, расскажет детали того, что произошло.

Также внимание уделяют спецоперации по задержанию "вагнеровцев", в частности, ответят на вопрос: что это было - провал украинских спецслужб или фейк?



Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Виталий Кличко прокомментировал слова Владимира Зеленского об их взаимоотношениях и обыски в структурах Киевской городской государственной администрации.



Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская резко высказалась о системе здравоохранения в нашей стране.



Также в эфире известные украинские врачи объяснили, что думают об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.



Политики, к слову, тоже высказались об увольнении Степанова и объяснили - это хорошо или плохо для страны.



Также в прямом эфире произошел спор между Виталием Кличко и Давидом Арахамией о коррупции в Киевской городской администрации и о развитии столицы.