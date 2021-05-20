В Украине появится концепция предоставления в аренду госдач, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине в скором времени появится концепция предоставления в аренду государственных дач чиновникам. Он считает несправедливым, что там живут бывшие чиновники.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 20 мая.

По его словам, сейчас в таких дачах живут бывшие президенты, спикеры и другие высокопоставленные чиновники прошлых лет.

"Я считаю это несправедливым. Там сейчас президенты, спикеры прошлых лет живут. Они во время своего президентства имели право жить. Но пришло время... Они все должны поехать", - заявил президент.

Зеленский отметил, что туда не заедут люди, связанные с ним.

"У нас будет концепция, мы ее представим обществу, по Конча-Заспе, по ВДНХ, по Пуще-Водице", - сказал он.

При этом президент добавил, что считает возможным, чтобы те или иные чиновники могли во время своей работы на госслужбе по рыночным ценам арендовать госдачи.