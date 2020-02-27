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Скалецкая опровергла информацию о коронавирусе в Украине

Новости » Общество     27.02.2020 - 20:39
Скалецкая опровергла информацию о коронавирусе в Украине
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Некоторые телеграмм-каналы сегодня во второй половине дня начали распространять недостоверную информацию

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая опровергла информацию о новом типе коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По ее словам, в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом.

"Некоторые телеграмм-каналы сегодня во второй половине дня начали распространять "информацию" о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине. Это не соответствует действительности. По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом", - заявила Скалецкая.

Напомним, количество зараженных коронавирусом украинцев на лайнере Diamond Princess увеличилось до четырех человек. Членов экипажа судна - сначала двух было переведено в больничные заведения в связи с выявлением положительных анализов на коронавирус. И впоследствии еще двое наших сограждан попали в больничные заведения с теми же показателями.

Как сообщало РБК-Украина, на борту круизного лайнера находятся 25 украинцев, которые там работают. По словам начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко, граждане Украины не собираются эвакуироваться в Украину.

Ранее сообщалось, в среду, 26 февраля, у трех граждан Российской Федерации, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили заражения коронавирусом.

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