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РНБО представив 8 правил для запобігання коронавірусу

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 22:03
РНБО представив 8 правил для запобігання коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Передерживание правил дозволить уникнути інфікування

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України представив головні правила, яких слід дотримуватися для запобігання захворювання коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба РНБО в Facebook.

зокрема, РНБО опублікувало список з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання коронавірусом:

  1. Мийте руки з засобами дезінфекції. Необхідно мити руки з милом протягом мінімум 20 секунд або із засобом дезінфекції, який містить 60% спирту.
  2. Уникайте близьких контактів. Дотримуйтесь дистанцію не менше двох метрів від людини, який кашляє, чхає, має підвищену температуру.
  3. Не торкайтеся руками до очей, носа, рота.
  4. Кашляйте/чхайте на внутрішню частину ліктя.
  5. Не вживайте антибіотики або противірусні препарати, оскільки поки немає наукового підтвердження, що вони запобігають зараженню коронавірусом.
  6. Мийте поверхні із засобами дезінфекції: відбілювач, хлор, розчинники, оцтова кислота і хлороформ, 75% етанол.
  7. Використовуйте маску, але тільки в тому випадку, якщо є підозра на контакт з коронавірусом, або для допомоги хворій людині.
  8. Тим, хто знаходився в КНР, або в інших країнах, де зареєстровані спалахи коронавіруса, потрібно зателефонувати на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я 0800 505201, щоб отримати інформацію про подальші дії.

Також в РНБО закликали звернутися на "гарячу лінію" всіх громадян, які мають симптоми захворювання (підвищену температуру, кашель, стиснуте дихання, болі в м'язах), хто перебував у Китаї або контактували з прибулими з громадянами КНР, а також інших країн, де зафіксовані випадки масового захворювання за останні 14 днів. Телефон "гарячої лінії" - 0-800-505-201.

Нагадаємо, раніше в РНБО назвали групи ризику зараження коронавірусом. За результатами моделювання в зоні найменшого ризику знаходяться особи у віці від 10 до 39 років.

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