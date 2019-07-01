В СНБО предложили объединить подконтрольный Донбасс

Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Данилюк не комментирует, кто станет руководителями Донецкой, Луганской военно-гражданских администраций

Секретарь СНБО Александр Данилюк предложил объединить подконтрольные Украине Луганскую и Донецкую области в Областную военно гражданскую администрацию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью "LB".

Данилюк не комментирует, кто станет руководителями Донецкой, Луганской военно-гражданских администраций. Однако, он сообщил, что у него была идея объединить подконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей.

"У меня вообще была идея объединить подконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей. Логика в том, что у них общие проблемы: переселенцы, фронт, военные на территории, взаимодействие с мирными. И в дальнейшем, реинтеграция ныне неподконтрольных территорий, тоже будет общей проблемой", - заявил он.

По его словам, он предлагал это пятому президенту Петру Порошенко еще в 2015 году.

"От меня вы ее слышите впервые. Я предложил ее Порошенко в 2015 году, но он ее не поддержал. Хотя позднее было создано общее для Донецкой и Луганской областей управление СБУ. На данный момент считаю целесообразным создание отдельной ОВЦА для Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

Напомним, ранее Зеленский в интервью РБК-Украина говорил, что у оккупированного Донбасса не должно быть особого статуса. По его словам, у оккупированных на сегодня районов Донецкой и Луганской областей не должно быть никакого особого статуса. Кроме того, он исключает принятие закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков.