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В РНБО запропонували об'єднати підконтрольний Донбас

Новини » Політика    01.07.2019 - 12:55
В РНБО запропонували об'єднати підконтрольний Донбас
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Данилюк не коментує, хто стане керівниками Донецької, Луганської військово-цивільних адміністрацій

Секретар РНБО Олександр Данилюк запропонував об'єднати підконтрольні Україні Луганську і Донецьку області в Обласну військово цивільну адміністрацію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю "LB".

Данилюк не коментує, хто стане керівниками Донецької, Луганської військово-цивільних адміністрацій. Проте, він повідомив, що у нього була ідея об'єднати підконтрольні Україні території Луганської і Донецької областей.

"У мене взагалі була ідея об'єднати підконтрольні Україні території Луганської і Донецької областей. Логіка в тому, що у них спільні проблеми: переселенці, фронт, військові на території, взаємодія з мирними. І надалі, реінтеграція нині непідконтрольних територій, теж буде спільною проблемою", - заявив він.

За його словами, він пропонував це п'ятому президенту Петру Порошенку ще в 2015 році.

"Від мене ви її чуєте вперше. Я запропонував її Порошенку в 2015 році, але він її не підтримав. Хоча пізніше було створено спільне для Донецької та Луганської областей управління СБУ. На даний момент вважаю доцільним створення окремої ОВЦА для Донецької та Луганської областей", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що в окупованого Донбасу не повинно бути особливого статусу. За його словами, у окупованих на сьогодні районів Донецької та Луганської областей не повинно бути ніякого особливого статусу. Крім того, він виключає прийняття закону, який би гарантував амністію для бойовиків.

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