Зеленский: у Донбасса не должно быть особого статуса

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил о планах вернуть Донбасс с помощью информационной войны

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у оккупированного Донбасса не должно быть особого статуса. Об этом Зеленский рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

По его словам, у оккупированных на сегодня районов Донецкой и Луганской областей не должно быть никакого особого статуса. Кроме того, он исключает принятие закона, который бы гарантировал амнистию для боевиков.

"Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", - отметил Зеленский.

По его мнению, жителей оккупированного Донбасса и остальной Украины разделяет информационная стена.

"То, что наши политики говорят: построить стену и так далее. Ее выстроили, но не из кирпичей. Ее выстроили еще хуже. Стены вроде как нет, но она информационно страшная. Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии… И то, что мы с ними не говорим - это самое страшное", - подчеркнул Зеленский.

Кандидат отметил, что этому помогла бы одна из инициатив его команды, которая заключается в создание русскоязычного европейского медиа-портала для правдивого освещения событий в Украине.

"Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот, что надо говорить. Это наши заложники там", - добавил он.

Напомним, ранее в штабе Зеленского заявили, что в случае победы на выборах президента Украины прямые переговоры с оккупантами в Донецке и Луганске не планируются.

"Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения. Так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ", - отметил спикер его штаба Дмитрий Разумков.

Кроме того, по его словам, Зеленский попробует объединить три вектора для возврата оккупированных территорий. Речь идет о привлечении США, Великобритании, а также о продолжении нормандского и минского форматов.