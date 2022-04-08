РНБО: чоловіків, які покидали Україну, на зворотному шляху перевірятимуть, чи законний був виїзд

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про обов'язкову перевірку дозвільних на перетинання державного кордону документів у чоловіків, які виїжджали з України при початку повномасштабного вторгнення РФ, а зараз повертаються в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО в ефірі телемарафону.

Він звернув увагу, що всі громадяни України, які виїжджали з країни - зафіксовані.

"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно", - сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що всі, хто виїхав після початку війни, й хто буде повертатися в Україну, повинні будуть пояснити, через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів.

Так, громадяни, які виїжджали у "відрядження", повинні мати окремий документ від прикордонників, додав він.