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РНБО: чоловіків, які покидали Україну, на зворотному шляху перевірятимуть, чи законний був виїзд

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П'ятниця 08 квітня 2022 01:02
РНБО: чоловіків, які покидали Україну, на зворотному шляху перевірятимуть, чи законний був виїзд Фото: співробітники Держприкордонслужби України перевіряють документи (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Володимир Костирін

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про обов'язкову перевірку дозвільних на перетинання державного кордону документів у чоловіків, які виїжджали з України при початку повномасштабного вторгнення РФ, а зараз повертаються в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО в ефірі телемарафону.

Він звернув увагу, що всі громадяни України, які виїжджали з країни - зафіксовані.

"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно", - сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що всі, хто виїхав після початку війни, й хто буде повертатися в Україну, повинні будуть пояснити, через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів.

Так, громадяни, які виїжджали у "відрядження", повинні мати окремий документ від прикордонників, додав він.

Раніше ми розповідали, кому з чоловіків можна виїхати з України і які документи потрібні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав місцеву владу в районах, де немає загрози бойових дій, сприяти поверненню додому переселенців та біженців.

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