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В СНБО подтвердили, что Зеленский созывает на завтра заседание

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Четверг 16 сентября 2021 11:35
В СНБО подтвердили, что Зеленский созывает на завтра заседание Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Завтра, 17 сентября, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Его созывают по поручению президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Заседание начнется в 17: 00 в Офисе президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 17 сентября 2021 года в 17:00 в городе Киев заседания СНБО Украины (Офис президента Украины)", - говорится в сообщении.

Всех членов СНБО Украины проинформировали о дате, времени и месте проведения заседания.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, какие вопросы завтра рассмотрят на СНБО.

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Владимир Зеленский СНБО Алексей Данилов
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