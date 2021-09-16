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Зеленский созывает СНБО: что известно

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 10:09
Зеленский созывает СНБО: что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Заседание состоитя в пятницу.

Об этом РБК-Украина сообщили три информированных источника.

Заседание Совбеза должно начаться в 17:00.

Собеседники издания уточнили, что СНБО рассмотрит некие "программные документы".

Также готовятся новые санкции, однако кто под них попадет - пока не известно.

Напомним, на прошлой неделе секретарь СНБО провел заседание по разработке Стратегии морской безопасности Украины.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах энергетике.

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Владимир Зеленский СНБО
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