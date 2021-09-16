В РНБО підтвердили, що Зеленський скликає на завтра засідання
Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 17 вересня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Його скликають за дорученням президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.
Засідання почнеться о 17:00 в Офісі президента.
"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня 2021 року о 17:00 в місті Київ засідання РНБО України (Офіс президента України)", - йдеться в повідомленні.
Всіх членів РНБО України поінформували про дату, час та місце проведення засідання.
Раніше джерела РБК-Україна повідомили, які питання завтра розглянуть на РНБО.