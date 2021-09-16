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В РНБО підтвердили, що Зеленський скликає на завтра засідання

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Четвер 16 вересня 2021 11:35
В РНБО підтвердили, що Зеленський скликає на завтра засідання Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Завтра, 17 вересня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Його скликають за дорученням президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Засідання почнеться о 17:00 в Офісі президента.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 17 вересня 2021 року о 17:00 в місті Київ засідання РНБО України (Офіс президента України)", - йдеться в повідомленні.

Всіх членів РНБО України поінформували про дату, час та місце проведення засідання.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, які питання завтра розглянуть на РНБО.

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Володимир Зеленський РНБО Олексій Данілов
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