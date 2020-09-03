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СНБО планирует увеличить финансирование оборонного сектора в 2021 году

Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с учетом имеющихся угроз уменьшать существующий уровень финансирования сектора безопасности и обороны не представляется возможным. Поэтому Министерству финансов было порушено проработать вопрос увеличения финансирования потребностей национальной безопасности и обороны на 2021 год.

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Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Одной из ключевых угроз национальной безопасности Данилов назвал продолжающуюся военную агрессию на Донбассе, отметив важность перевооружения армии, усиления разведывательных возможностей, кибербезопасности, поддержки отечественного ОПК.

Участники совещания также обсудили потребности субъектов сектора безопасности и обороны в финансирования на следующий год, акцентировав на приоритетных направлениях.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что кризис системы высшего образования формирует угрозы государственной и нацбезопасности Украины.

Кроме того, в Министерстве ОПК не видят возможности для сотрудничества между Украиной и Россией в сфере оборонно-промышленного комплекса.

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